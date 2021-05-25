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В ICAO назвали дату срочного заседания по инциденту с Ryanair в Беларуси

Вторник, 25 мая 2021, 09:18

Заседание Международной организации гражданской авиации по инциденту с самолетом Ryanair, который завернули в Минск, состоится 27 мая.

Как сообщает "Европейская правда", организация объявила об этом в своем Twitter.

"Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета на 27 мая, относительно инцидента с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая", - отмечается в сообщении. 

Напомним, в воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире и призывы к тщательному расследованию, а некоторые авиакомпании уже заявили, что прекращают летать над Беларусью.

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Первое заявление Ryanair относительно инцидента содержало ложные сведения и не упоминало о ключевых обстоятельствах. Во втором заявлении компании инцидент назвали "актом воздушного пиратства".

Беларусь продолжает настаивать, что самолет решил совершить посадку в Минске без всякого принуждения, по решению экипажа.

Больше на эту тему читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

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