В ICAO назвали дату срочного заседания по инциденту с Ryanair в Беларуси

Заседание Международной организации гражданской авиации по инциденту с самолетом Ryanair, который завернули в Минск, состоится 27 мая.

Как сообщает "Европейская правда", организация объявила об этом в своем Twitter.

"Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета на 27 мая, относительно инцидента с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая", - отмечается в сообщении.

ICAO's Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn — ICAO (@icao) May 24, 2021

Напомним, в воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Инцидент вызвал резкую реакцию в мире и призывы к тщательному расследованию, а некоторые авиакомпании уже заявили, что прекращают летать над Беларусью.

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Первое заявление Ryanair относительно инцидента содержало ложные сведения и не упоминало о ключевых обстоятельствах. Во втором заявлении компании инцидент назвали "актом воздушного пиратства".

Беларусь продолжает настаивать, что самолет решил совершить посадку в Минске без всякого принуждения, по решению экипажа.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".