В ICAO назвали дату срочного заседания по инциденту с Ryanair в Беларуси

Заседание Международной организации гражданской авиации по инциденту с самолетом Ryanair, который завернули в Минск, состоится 27 мая.

Как сообщает "Европейская правда", организация объявила об этом в своем Twitter.

"Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета на 27 мая, относительно инцидента с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая", - отмечается в сообщении.

ICAO's Council President has called an urgent meeting of the 36 diplomatic representatives to the ICAO Council, on 27 May, on the incident involving Ryanair Flight FR4978 in Belarus airspace on 23 May 2021. We will post further updates as available. https://t.co/MDz6dKyDkn