Ще дві авіакомпанії призупинили польоти через небо Білорусі

Ще дві європейські авіакомпанії, Air France та Finnair, оголосили про тимчасове призупинення польотів через повітряний простір Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Авіакомпанія Air France оголосила про тимчасове призупинення польотів через повітряний простір Білорусі, як рекомендовано політичним рішенням лідерів ЄС, ухваленим ввечері 24 травня, пише AFP.

"Air France взяла до уваги висновки Європейської ради та призупиняє до нового рішення польоти своїх літаків через повітряний простір Білорусі. Літаки, які вже злетіли, продовжать рейс за зміненим курсом", - заявила компанія в ніч на 25 травня.

Про припинення використання повітряного простору Білорусі оголосила також Finnair, повідомляє Reuters. Підставою стала рекомендація профільного агентства Фінляндії. Речник компанії зазначив, що це торкнеться зовсім незначної кількості рейсів - так, останній політ через Білорусь був ще у неділю, а наступний планувався у середу.

Читайте також В ICAO назвали дату термінового засідання щодо інциденту з Ryanair у Білорусі

Нагадаємо, про призупинення польотів повідомили також латвійська airBaltic та німецька Lufthansa.

Нагадаємо, у неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Інцидент викликав різку реакцію світу та заклики до ретельного розслідування.

Перша заява Ryanair щодо інциденту містила неправдиві дані та не згадувала про ключові обставини. У другій заяві компанії інцидент назвали "актом повітряного піратства".

Білорусь продовжує наполягати, що літак вирішив здійснити посадку у Мінську без будь-якого примусу, за рішенням екіпажу.

Більше на цю тему читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".