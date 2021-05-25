Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - написал он.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено летать через воздушное пространство Беларуси, а Госпогранслужбе поручили прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

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"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, в воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Инцидент вызвал резкую реакцию мира и призывы к тщательному расследованию.

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Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит авиа пространством Беларуси в ЕС решили не накладывать, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, которые проходят через Беларусь.

Больше на эту тему читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".