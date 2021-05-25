В Чехии в пятый раз меняют главу Минздрава - на одного из предшественников

Министр здравоохранения Чехии уходит в отставку после менее двух месяцев в должности, министерство возглавит один из предыдущих министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Премьер Чехии Андрей Бабиш объявил, что Петр Аренбергер уйдет с должности, а вместо него министерство возглавит Адам Войтех.

"Это фактически будет не пятый, а четвертый министр... В сентябре он ушел с должности. Я сожалею об этом, по моему мнению, он был хорошим министром. Сейчас мы договорились, что он снова займет эту должность и будет оставаться руководителем МОЗ до конца полномочий этого правительства", - заявил Андрей Бабиш.

Он добавил, что повторное назначение Войтеха еще не обсуждалось с президентом Земаном, но с этим не должно возникнуть проблем.

Напомним, нынешний глава Минздрава Петр Аренбергер занял должность в начале апреля, заменив Яна Блатны. Президент Земан раскритиковал Блатны за отказ от российской вакцины, которая до сих пор не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Уже через несколько дней после этого к министру появились вопросы после публикаций СМИ о том, что его состояние за последний год существенно выросло по сравнению с предыдущим.

По словам Бабиша, Аренбергер уходит с должности из-за давления на себя и на семью из-за этого вопроса.

Адам Войтех, который теперь может его заменить, возглавлял Минздрава Чехии до конца сентября 2020 года и ушел в отставку на фоне начала новой волны эпидемии.