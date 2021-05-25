Мер Риги відмовився повернути офіційний прапор Білорусі замість біло-червоно-білого

Мер Риги Мартіньш Стакіс відповів відмовою на прохання президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазеля повернути державний прапор Білорусі замість біло-червоно-білого в Ризі, де проходить чемпіонат світу з хокею.

Свою позицію Стакіс опублікував у вівторок на Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Я отримав прохання від Рене Фазеля, президента Міжнародної федерації хокею (IIHF), повернути червоно-зелені білоруські прапори до міського простору Риги. В іншому випадку він наполягає на знятті прапорів IIHF", - написав Стакіс.

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"Прапори Білорусі присутні в Ризі - це біло-червоно-білі прапори вільної Білорусі. Чемпіонат світу з хокею - це перш за все свято спортсменів, любителів хокею, жителів Риги і Латвії. Але ми не повинні забувати, що в декількох сотнях кілометрів від головної хокейної арени викрадають літак ЄС, катують і вбивають людей. Це робить режим, який поводить себе бандитським чином як на місцевому, так і на міжнародному рівні", - додав мер Риги.

Стакіс заявив, що не може цього ігнорувати.

"Спорт повинен бути поза політикою, але давайте не будемо себе обманювати, це не той випадок. У Білорусі спортсменів світового рівня заарештовували, переслідували і депортували, в той час як міжнародні спортивні функціонери часто зберігали мовчання. У цій ситуації мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається, а просто отримувати задоволення від хокею - неприйнятно для мене. Я люблю хокей, але спорт не повинен використовуватися для прикриття чиїхось злочинів", - зазначив Стакіс.

Він додав, що президент IIHF вимагає, аби в Ризі знову підняли офіційні прапори Білорусі замість білоруських прапорів свободи, в іншому випадку він наполягає на знятті прапорів IIHF.

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"Кожен повинен вибрати сторону - спраглий свободи народ або кривавий диктатор. Я зробив свій вибір і ми знімемо прапори IIHF з публічного простору в Ризі", - додав Стакіс у себе в Facebook.

Нагадаємо, у понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства через заміну державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг у столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею. Як відомо, біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Уряд Латвії відповів подібним кроком, оголосивши про висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин.

Підтримуючи білоруську опозицію та протестуючи проти примусової посадки пасажирського літака Ryanair у Мінську, у понеділок мерія Вільнюса підняла історичний білоруський прапор на площі біля муніципальної будівлі.