Мэр Риги отказался вернуть официальный флаг Беларуси вместо бело-красно-белого

Мэр Риги Мартиньш Стакис ответил отказом на просьбу президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля вернуть государственный флаг Беларуси вместо бело-красно-белого в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею.

Свою позицию Стакис опубликовал во вторник на Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Я получил просьбу от Рене Фазеля, президента Международной федерации хоккея (IIHF), вернуть красно-зеленые белорусские флаги в городское пространство Риги. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF", - написал Стакис.

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"Флаги Беларуси присутствуют в Риге - это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси. Чемпионат мира по хоккею - это прежде всего праздник спортсменов, любителей хоккея, жителей Риги и Латвии. Но мы не должны забывать, что в нескольких сотнях километров от главной хоккейной арены похищают самолет ЕС, пытают и убивают людей. Это делает режим, который ведет себя бандитским образом как на местном, так и на международном уровне", - добавил мэр Риги.

Стакис заявил, что не может этого игнорировать.

"Спорт должен быть вне политики, но давайте не будем себя обманывать, это не тот случай. В Беларуси спортсменов мирового уровня арестовывали, преследовали и депортировали, в то время как международные спортивные функционеры часто хранили молчание. В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, а просто получать удовольствие от хоккея - неприемлемо для меня. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться для прикрытия преступлений", - отметил Стакис.

Он добавил, что президент IIHF требует, чтобы в Риге снова подняли официальные флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы, в противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF.

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"Каждый должен выбрать сторону - жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Я сделал свой выбор, и мы снимем флаги IIHF из публичного пространства в Риге", - добавил Стакис у себя в Facebook.

Напомним, в понедельник Беларусь объявила о выдворении посла Латвии и персонала посольства из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Как известно, бело-красно-белый флаг во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.

Правительство Латвии ответил подобным шагом, объявив о высылке белорусских дипломатов в нормализации отношений.

Поддерживая белорусскую оппозицию и протестуя против принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске, в понедельник мэрия Вильнюса подняла исторический белорусский флаг на площади у муниципального здания.