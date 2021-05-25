В МЗС відповіли Білорусі на протест авіаблокади України

Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на ноту протесту білоруського посольства у зв’язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

"Закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком. Він має на меті ґарантування безпеки та захист українських громадян", - пояснив Ніколенко ухвалене Україною рішення.

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За прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення, європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір, додав речник МЗС.

За його словами, примусова посадка літака Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" та непередбачуваність подальших дій білоруської влади.

"Саме тому посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу", - резюмував Ніколенко.

У ноті протесту посольства Білорусі зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Білоруські дипломати розраховують на скасування цього "обурливого" рішення.

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Нагадаємо, після примусового приземлення літака Ryanair в Мінську Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам буде заборонено літати через повітряний простір Білорусі, а Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

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