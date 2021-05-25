В МИД ответили Беларуси на протест авиаблокады Украины

Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на ноту протеста белорусского посольства в связи с принятием Украиной решения о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

"Закрытие авиасообщение с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом. Его цель - гарантирование безопасности и защита украинских граждан", - пояснил Николенко принятое Украиной решение.

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По примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения, европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство, добавил представитель МИД.

По его словам, принудительная посадка самолета Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей.

"Именно поэтому посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - резюмировал Николенко.

В ноте протеста посольства Беларуси отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь из-за авиационного события, которое не имеет отношения к Украине. Белорусские дипломаты рассчитывают на отмену этого "возмутительного" решения.

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Напомним, после принудительного приземления самолета Ryanair в Минске Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено летать через воздушное пространство Беларуси, а Госпогранслужбе поручили прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь на таможенных пунктах аэропортов.

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