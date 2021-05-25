Білорусь висловила протест Україні через зупинку авіасполучення

Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв’язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява оприлюднена на сайті білоруського посольства.

"У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим не обґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин", - заявило посольство Білорусі.

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Білоруські дипломати зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Белавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною до київського аеропорту "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації.

У диппредставництві наголосили, що шкоди від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України у розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів", - пояснили в посольстві.

Білоруська сторона розраховує, що "обурливе рішення" України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії Ryanair, наголошується у ноті.

Нагадаємо, Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

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Крім того, українським авіакомпаніям та літакам буде заборонено літати через повітряний простір Білорусі, а Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Інцидент викликав різку реакцію світу та заклики до ретельного розслідування.

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