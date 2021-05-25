Посольство пояснило, як українцям повернутися додому транзитом через Білорусь

Посольство України у Білорусі опублікувало роз'яснення щодо можливості повернення додому для українців, які прямуватимуть транзитом із третіх країн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Громадянам України, які з 26 травня авіаційним шляхом прибуватимуть в Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю.

У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Білорусі необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.

На теперішній час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: "Мокрани – Доманове", "Мохро – Дольськ", "Нова Рудня – Виступовичі", "Олександрівка – Вільча", "Нова Гута – Нові Яриловичі", "Веселівка – Сеньківка".

"Звертаємо увагу, що у разі в’їзду в Республіку Білорусь з території України (будь-яким видом транспорту), або з третьої країни (не з метою транзиту), необхідна наявність ПЦР-тесту та проходження десятиденної самоізоляції, і лише після завершення терміну самоізоляції можливо буде виїхати в Україну", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, Україна зупиняє авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам буде заборонено літати через повітряний простір Білорусі, а Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь, у митних пунктах аеропортів.

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

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