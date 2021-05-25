Посольство объяснило, как украинцам вернуться домой транзитом через Беларусь

Посольство Украины в Беларуси опубликовало разъяснения относительно возможности возвращения домой для украинцев, которые будут направляться транзитом из третьих стран.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Гражданам Украины, которые с 26 мая авиационным путем будут прибывать в Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля.

В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Беларуси, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину.

В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения: "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка".

"Обращаем внимание, что в случае въезда в Республику Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта), или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо наличие ПЦР-теста и прохождение десятидневной самоизоляции, и только после завершения срока самоизоляции возможно будет выехать в Украину", - отметили в посольстве.

Напомним, Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено летать через воздушное пространство Беларуси, а Госпогранслужбе поручили прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.

Напомним, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.

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