Президент Європарламенту запропонував розмістити фото Протасевича в аеропортах ЄС

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав аеропорти ЄС розмістити в терміналах фотографії співзасновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, якого 23 травня зняли з рейсу Ryanair після примусової посадки літака в Мінську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Європарламенту.

"Ми вітаємо адресні та персональні санкції проти членів режиму Білорусі, блокування польотів над Білоруссю для авіакомпаній ЄС, а також заходи проти білоруських авіакомпаній, зокрема "Белавіа". Я також думаю, що було б дуже позитивним жестом, якби фотографія Романа була виставлена ​​в основних аеропортах країн-членів Європейського Союзу на знак солідарності і щоб показати, що ми не підведемо його", - сказав Сассолі.

Як відомо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".