Президент Европарламента предложил разместить фото Протасевича в аэропортах ЕС

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал аэропорты ЕС разместить в терминалах фотографии соучредителя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого 23 мая сняли с рейса Ryanair после принудительной посадки самолета в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

"Мы приветствуем адресные и персональные санкции против членов режима Беларуси, блокирования полетов над Беларусью для авиакомпаний ЕС, а также меры против белорусских авиакомпаний, в частности "Белавиа". Я также думаю, что было бы очень позитивным жестом, если бы фотография Романа была выставлена в основных аэропортах стран-членов Европейского Союза в знак солидарности и чтобы показать, что мы не подведем его", - сказал Сассоли.

Как известно, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".