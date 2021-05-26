Молдова хоче відкрити ще більше дільниць за кордоном, де перемагає команда Санду

У Молдові заявили, що на майбутніх парламентських виборах збільшать кількість закордонних виборчих дільниць - це означає спрощення можливості голосування для молдовської діаспори, серед якої Мая Санду та її політсила мають високу підтримку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Глава МЗС Ауреліу Чокой, який також тимчасово виконує обов’язки прем’єра, заявив, що відомство врахувало високу явку молдовської діаспори на президентських виборах 2020 року та збільшить кількість дільниць за кордоном.

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Він зазначив, що дільниць точно не буде менше, ніж на парламентських виборах, а також що ЦВК запропонували удвічі збільшити кількість дільниць у тих населених пунктах, де на президентських виборах прийшли голосувати понад 5 тисяч громадян Молдови, доводилось продовжувати час роботи дільниць і не вистачало бюлетенів.

"Ми попросили ЦВК сповістити влади країн про відкриття виборчих дільниць і отримати дозволи, а також з’ясувати приблизну кількість громадян Молдови в країнах, визначити місця відкриття дільниць і продумати логістику для голосування в умовах пандемії", - зазначив Ауреліу Чокой.

За його словами, для організації голосування за кордоном буде виділено 5,5 млн леїв. Він зазначив, що через нестачу коштів Молдова буде вдячна людям, які погодяться на волонтерських засадах працювати на закордонних виборчих дільницях.

На 25 травня на сайті молдовської ЦВК зареєструвалися понад 91 тисяча громадян Молдови, які перебувають за кордоном і хочуть голосувати на майбутніх виборах.

Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів - після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

Опитування свідчать, що партія Маї Санду має шанси виграти вибори у разі їх проведення.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".