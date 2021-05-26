Молдова хочет открыть еще больше участков за рубежом, где побеждает команда Санду

В Молдове заявили, что на предстоящих парламентских выборах увеличат количество заграничных избирательных участков – это означает упрощение возможности голосования для молдавской диаспоры, где Майя Санду и ее политсила имеют высокую поддержку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Глава МИД Аурелиу Чокой, который также временно исполняет обязанности премьера, заявил, что ведомство учло высокую явку молдавской диаспоры на президентских выборах 2020 года и увеличит количество участков за рубежом.

Он отметил, что участков точно не будет меньше, чем на парламентских выборах, а также что Центризбиркому предложили вдвое увеличить количество участков в тех населенных пунктах, где на президентских выборах пришли голосовать более 5000 граждан Молдовы, приходилось продлевать время работы участков и не хватало бюллетеней.

"Мы попросили ЦИК известить власти стран об открытии избирательных участков и получить разрешения, а также выяснить примерное количество граждан Молдовы в странах, определить места открытия участков и продумать логистику для голосования в условиях пандемии", - отметил Чокой.

По его словам, для организации голосования за рубежом будет выделено 5,5 млн леев. Он отметил, что из-за нехватки средств Молдова будет благодарна людям, которые согласятся на волонтерских началах работать на избирательных участках.

На 25 мая на сайте молдавской ЦИК зарегистрировались более 91 000 граждан Молдовы, которые находятся за границей и хотят голосовать на предстоящих выборах.

Как известно, досрочные парламентские выборы в Молдове намечены на 11 июля. Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов - после того, как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.

Опросы показывают, что партия Санду имеет шансы выиграть выборы в случае их проведения.

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