В Кишиневе людям предлагают привиться от коронавируса в троллейбусе

В Кишиневе и его пригородах запустят два мобильных пункта вакцинации от коронавируса в переоборудованных автобусе и троллейбусе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Мобильные пункты должны помочь ускорить кампанию вакцинации. "Вакцинационный" троллейбус будет курсировать по всем районам столицы, а автобус будет работать в пригороде Кишинева. Спланировать визит в такой пункт можно будет с помощью графика, опубликованного мэрией.

Фото: Дарья Слободчикова / NewsMaker

Как рассказал мэр города Ион Чебан, остановки запланированы в самых оживленных точках города. Чтобы получить прививку, необходимо будет иметь при себе удостоверение личности.

В мобильных пунктах будут доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca и китайские препараты. Срок работы обоих пунктов неограничен.

Напомним, с 19 мая Молдова перешла к третьему этапу иммунизации населения от коронавируса - доступ к вакцине открыли для всех желающих в возрасте от 18 лет.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии страна получила несколько партий вакцины AstraZeneca и BioNTech-Pfizer через платформу COVAX.

Кроме них используются также китайские Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет вторую.