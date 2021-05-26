Бельгія призупинила використання вакцини Johnson & Johnson для молодих людей

Бельгія тимчасово призупинила використання вакцини Johnson & Johnson (Janssen) для людей віком до 41 року після підозрілої смерті, що потенційно може бути пов’язана з вакцинацією.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це заявили в органах охорони здоров’я.

Бельгія звернулася за консультаціями до Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).

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Як повідомляє RTBF, померла пацієнтка - співробітниця одного з посольств, у неї невдовзі після щеплення розвинулися тромби у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів.

Хоча Бельгія тимчасово зупиняє використання вакцини Janssen для людей до 41 року, як і AstraZeneca, для старших вікових груп її і далі використовуватимуть без обмежень.

Нагадаємо, 20 квітня ЕМА оголосило, що виявило можливий зв'язок між щепленням вакциною Johnson & Johnson (Janssen) і утворенням надзвичайно рідкісних тромбів, але переваги вакцини переважують ризики від її використання.

Компанія повідомила, що включить до опису препарату попередження про цей рідкісний побічний ефект та рекомендації, як вчасно розпізнати його.

Перевагою вакцини Janssen є те, що для захисту достатньо однієї дози і вона не потребує екстремально низьких температур для зберігання.

Нагадаємо, раніше через аналогічний рідкісний побічний ефект деякі країни обмежили використання вакцини AstraZeneca, рекомендувавши її для людей віком від 55-60 років. Деякі при цьому рекомендували молодшим пацієнтам, які отримали першу дозу AstraZeneca, зробити друге щеплення іншим препаратом.