Бельгия приостановила использование вакцины Johnson & Johnson для молодых людей

Бельгия временно приостановила использование вакцины Johnson & Johnson (Janssen) для людей в возрасте до 41 года после подозрительной смерти, что потенциально может быть связано с вакцинацией.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом заявили в органах здравоохранения.

Бельгия обратилась за консультациями к Европейскому агентству по лекарственным средствам (ЕМА).

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Как сообщает RTBF, умершая пациентка - сотрудница одного из посольств, и у нее вскоре после прививки развились тромбы в сочетании с низким уровнем тромбоцитов.

Хотя Бельгия временно останавливает использования вакцины Janssen для людей до 41 года, как и AstraZeneca, для старших возрастных групп ее и дальше будут использовать без ограничений.

Напомним, 20 апреля ЕМА объявило, что выявило возможную связь между прививкой вакциной Johnson & Johnson (Janssen) и образованием чрезвычайно редких тромбов, но преимущества вакцины перевешивают риски от ее использования.

Компания сообщила, что включит в описание препарата предупреждения об этом редком побочном эффекте и рекомендациях, как вовремя распознать его.

Преимуществом вакцины Janssen является то, что для защиты достаточно одной дозы и она не нуждается в экстремально низких температурах для хранения.

Напомним, ранее из-за аналогичного редкого побочного эффекта некоторые страны ограничили использование вакцины AstraZeneca, рекомендовав ее для людей в возрасте от 55-60 лет. Некоторые при этом рекомендовали молодым пациентам, которые получили первую дозу AstraZeneca, сделать вторую прививку другим препаратом.