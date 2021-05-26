МЗС і МОЗ: логістичні питання українців, які лікуються в Білорусі, вирішуються

Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я України заявили, що працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві пресслужби МЗС, оприлюдненій у зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Білоруссю.

За наявною інформацією, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу. Мова йде про трансплантацію органів, кісткового мозку, імунотерапію. Ще 4 українці проходять обстеження.

"Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я", - йдеться у заяві.

Для отримання допомоги українським громадянам радять звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

Нагадаємо, Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонено літати через повітряний простір Білорусі.

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.