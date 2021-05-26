МИД и Минздрав: логистические вопросы украинцев, которые лечатся в Беларуси, решаются

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины заявили, что работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, обнародованном в связи с закрытием 26 мая авиасообщения между Украиной и Беларусью.

По имеющейся информации, сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь. Речь идет о трансплантации органов, костного мозга, иммунотерапии. Еще 4 украинца проходят обследование.

"Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья", - говорится в заявлении.

Для получения помощи украинским гражданам советуют обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.

Напомним, Украина остановила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено летать через воздушное пространство Беларуси.

Напомним, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.