Уряд Швейцарії не знає про "мінування" літака Ryanair, який змусили до посадки в Мінську
Уряд Швейцарії заявив у середу, що не знає про жодну загрозу вибуху, яка, за словами самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, примусила пасажирський літак Ryanair приземлитися в його країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Влада Швейцарії не знає про загрозу вибуху бомби на рейсі Ryanair Афіни - Вільнюс", - заявили в МЗС Швейцарії.
"Тому повідомлень від влади Швейцарії до влади Білорусі щодо цього питання не надходило" – додали у відомстві.
Як повідомлялося, Александр Лукашенко заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, надійшло зі Швейцарії.
Інформація про Швейцарію прозвучала вперше, напередодні в державних ЗМІ Білорусі з'явилися повідомлення про погрози з боку ХАМАС і що лист від палестинського руху електронною поштою надійшов "декільком аеропортам", у тому числі Мінську.
Сам рух ХАМАС, який в деяких країнах вважається терористичною організацією, категорично спростував подібну заяву білоруської влади, заявивши, що такими методами не діє.