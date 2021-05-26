Правительство Швейцарии не знает о "минировании" самолета Ryanair, севшего в Минске

Правительство Швейцарии заявило в среду, что не знает ни о какой угрозе взрыва, которая, по словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, заставила пассажирский самолет Ryanair приземлиться в его стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Власти Швейцарии не знает об угрозе взрыва бомбы на рейсе Ryanair Афины - Вильнюс", - заявили в МИД Швейцарии.

"Поэтому сообщений от власти Швейцарии к властям Беларуси по этому вопросу не поступало" - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, Александр Лукашенко заявил, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии.

Информация о Швейцарии прозвучала впервые, накануне в государственных СМИ Беларуси появились сообщения об угрозах со стороны ХАМАС и письмо от палестинского движения электронной почте пришло "нескольким аэропортам", в том числе Минске.

Само движение ХАМАС, в некоторых странах считается террористической организацией, категорически опроверг подобное заявление белорусских властей, заявив, что такими методами не действует.