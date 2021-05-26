Швейцарія прискорює послаблення ковідних обмежень

Уряд Швейцарії прискорить послаблення коронавірусних обмежень на тлі спаду випадків COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Уряд заявив, що Швейцарія з понеділка дозволить більші приватні зібрання в приміщеннях і на відкритому повітрі, ніж планувалося раніше. Зростання темпів вакцинації і зниження числа інфекцій COVID-19 спонукають країну прискорити відновлення економіки.

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Уряд заявив у середу, що поліпшення епідемічної ситуації дозволить проводити приватні зібрання за участі 30 осіб в приміщеннях і 50 осіб - на відкритому повітрі. Минулого тижня було заявлено, що планується зберегти ліміт в 10 осіб у приміщеннях і 15 осіб на відкритому повітрі.

Відвідуваність публічних заходів також буде збільшена до 100 осіб в приміщеннях і 300 на відкритому повітрі. Наявні обмеження передбачають 50 і 100 осіб відповідно.

Попередній етап послаблення локдауну у Швейцарії почався з 19 квітня. Тоді дозволили роботу відкритих майданчиків ресторанів, частково відкрили кінотеатри й театри.

На цей час у Швейцарії повністю вакциновані 17,5% населення.