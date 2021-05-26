Швейцария ускоряет ослабление коронавирусных ограничений

Правительство Швейцарии ускорит ослабление коронавирусных ограничений на фоне спада эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Правительство заявило, что Швейцария с понедельника позволит больше частных собраний в помещениях и на открытом воздухе, чем планировалось ранее. Рост темпов вакцинации и снижение числа случаев COVID-19 побуждают страну ускорить восстановление экономики.

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Правительство заявило в среду, что улучшение эпидемической ситуации позволит проводить частные собрания с участием 30 человек в помещениях и 50 человек - на открытом воздухе. На прошлой неделе было заявлено, что планируется сохранить лимит в 10 человек в помещениях и 15 человек на открытом воздухе.

Посещаемость публичных мероприятий также будет увеличена до 100 человек в помещениях и 300 на открытом воздухе. Нынешние ограничения предусматривают 50 и 100 человек соответственно.

Предварительный этап ослабления локдауна в Швейцарии начался с 19 апреля. Тогда позволили работу открытых площадок ресторанов, частично открыли кинотеатры и театры.

В настоящее время в Швейцарии полностью вакцинированы 17,5% населения.