Лідер німецьких Зелених: "Ми не маємо бути як Росія щодо Північного потоку-2"

Cпівголова німецьких "Зелених" Роберт Габек заявив, що послідовно виступає проти побудови російського газопроводу "Північний потік-2" і вважає, що проєкт потрібно згорнути.

Про це він сказав у розмові з журналістами під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

"Я чітко проти Північного потоку-2, це було помилкою від початку. Цей проєкт має бути завершений", - зазначив Роберт Габек.

"Якщо Німеччина опонує Росії , то ми не можемо поводитися так, як Росія", - наголосив він.

Габек зазначив, що зупинка "Північного потоку-2" може посилити німецьку дипломатію.

Він висловив сподівання, що трубопровід не буде добудований до осені, коли у Німеччині відбудуться вибори та зміниться уряд.

На початку цього тижня Роберт Габек заявив, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. При цьому Габек зазначив, що це не суперечить пацифістській позиції його партії.

Його слова викликали різку критику як з лав партії "Зелених", так й інших політичних сил: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії та Лівої партії. Окремі депутати Бундестагу від партії "Зелених" дистанціювалися від слів співголови партії. Уряд Німеччини також відкинув його ідею.

Габек, попри критику, не відмовився від своєї позиції.

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