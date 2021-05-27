Лидер немецких Зеленых: "Мы не должны быть как Россия по "Северному потоку-2"

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек заявил, что последовательно выступает против строительства российского газопровода "Северный поток-2" и считает, что проект нужно свернуть.

Об этом он сказал в беседе с журналистами во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда".

"Я четко против "Северного потока-2", это было ошибкой с самого начала. Этот проект должен быть завершен", - отметил Роберт Габек.

"Если Германия оппонирует России, то мы не можем вести себя так, как Россия", - подчеркнул он.

Габек отметил, что остановка "Северного потока-2" может усилить германскую дипломатию.

Он выразил надежду, что трубопровод не будет достроен к осени, когда в Германии пройдут выборы и изменится правительство.

В начале этой недели Роберт Габек заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Габек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Его слова вызвали резкую критику как из рядов партии "Зеленых", так и других политических сил: Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии "Зеленых" дистанцировались от слов сопредседателя партии. Правительство Германии также отвергло его идею.

Габек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции.