Глава МЗС Німеччини пригрозив Лукашенку "великою і довгою спіраллю санкцій"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас направив Мінську попередження напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Лісабоні.

Про це пише видання Spiegel Online, повідомляє "Європейська правда".

Після примусової посадки літака Ryanair в Мінську Європейський Союз планує ввести подальші санкції проти Білорусі. За словами Гайко Мааса, самопроголошеному президенту Александру Лукашенку доведеться бути готовим до жорстких заходів.

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"Якщо Лукашенко зараз не відступить, слід виходити з того, що це стане лише початком великої і тривалої спіралі санкцій", - сказав Маас перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Лісабоні.

Поведінка Лукашенко "настільки неприйнятна", що ЄС не задовольниться незначними санкціями, сказав Маас.

"Ми хочемо накласти санкції на структуру економіки та платіжні операції в Білорусі, так щоб це мало вплив", - заявив глава МЗС Німеччини.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у четвер обговорюють запровадження секторальних та економічних санкцій проти Білорусі після примусової посадки літака в Мінську та арешту двох людей.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір прийняти четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в червні.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".