Глава МЗС Німеччини пригрозив Лукашенку "великою і довгою спіраллю санкцій"
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас направив Мінську попередження напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Лісабоні.
Про це пише видання Spiegel Online, повідомляє "Європейська правда".
Після примусової посадки літака Ryanair в Мінську Європейський Союз планує ввести подальші санкції проти Білорусі. За словами Гайко Мааса, самопроголошеному президенту Александру Лукашенку доведеться бути готовим до жорстких заходів.
"Якщо Лукашенко зараз не відступить, слід виходити з того, що це стане лише початком великої і тривалої спіралі санкцій", - сказав Маас перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Лісабоні.
Поведінка Лукашенко "настільки неприйнятна", що ЄС не задовольниться незначними санкціями, сказав Маас.
"Ми хочемо накласти санкції на структуру економіки та платіжні операції в Білорусі, так щоб це мало вплив", - заявив глава МЗС Німеччини.
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у четвер обговорюють запровадження секторальних та економічних санкцій проти Білорусі після примусової посадки літака в Мінську та арешту двох людей.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір прийняти четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в червні.
Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".