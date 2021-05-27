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Кишинев отменил масочный режим на улице

Четверг, 27 мая 2021, 15:21

В столице Молдовы Кишиневе отменили обязательное ношение защитных масок на улице.

Об этом сообщил мэр города Ион Чебан после заседания столичной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В то же время в помещениях и в общественном транспорте всем гражданам, как и раньше, нужно будет носить маски.

"С сегодняшнего дня мы можем снять маски на улице, но нам придется носить защитные маски в закрытых помещениях, общественном транспорте, а также на мероприятиях и массовых собраниях. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию ​​и дезинфицируйте руки", - заявил мэр Кишинева.

Как сообщалось, в Кишиневе и его пригородах запустят два мобильных пункта вакцинации от коронавируса, в переоборудованных автобусе и троллейбусе. Мобильные пункты должны помочь ускорить кампанию вакцинации.

С 19 мая Молдова перешла к третьему этапу иммунизации населения от коронавируса - доступ к вакцине открыли для всех желающих в возрасте от 18 лет.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии страна получила несколько партий вакцины AstraZeneca и BioNTech-Pfizer через платформу COVAX.

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