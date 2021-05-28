Сенат Польщі у резолюції назвав дії Лукашенка "держтероризмом і варварством"

Сенат Польщі 27 травня одностайно підтримав резолюцію із засудженням примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську і закликом до Лукашенка припинити репресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

На підтримку резолюції проголосували 99 сенаторів.

"Сенат Республіки Польща засуджує радикальні дії білоруської влади, що порушують елементарні принципи міжнародного права і цивілізованого світу. Примусова посадка у Мінську рейсу Ryanair 23 травня задля ув’язнення незалежного журналіста Романа Протасевича була актом державного тероризму і безпрецедентного варварства", - зазначають у тексті.

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Сенатори схвалюють політичне рішення Європейської ради про розширення санкцій щодо режиму Лукашенка, зазначаючи, що це має стати першим кроком у побудові стратегії для ефективної протидії його репресивній політиці, та що після цього мають бути застосовані швидкі та масштабні санкції проти білоруських посадовців, причетних до репресій.

У резолюції також закликають європейські інституції, парламенти інших країн та міжнародні організації об’єднати зусилля задля тиску на Лукашенка і звільнення білоруських політв’язнів, нагадуючи, що за гратами опинилися і деякі активісти польської меншини у Білорусі.

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни.

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".