Сенат Польши в резолюции назвал действия Лукашенко "держтероризмом и варварством"

Сенат Польши 27 мая единогласно поддержал резолюцию с осуждением принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и призывом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко прекратить репрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В поддержку резолюции проголосовали 99 сенаторов.

"Сенат Республики Польша осуждает радикальные действия белорусских властей, нарушающих элементарные принципы международного права и цивилизованного мира. Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair 23 мая для задержания независимого журналиста Романа Протасевича была актом государственного терроризма и беспрецедентного варварства", - отмечают в тексте.

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Сенаторы одобряют политическое решение Европейского совета о расширении санкций в отношении режима Лукашенко, отметив, что это должно стать первым шагом в построении стратегии для эффективного противодействия его репрессивной политике, и что после этого должны быть применены быстрые и масштабные санкции против белорусских чиновников, причастных к репрессиям.

В резолюции также призывают европейские институты, парламенты других стран и международные организации объединить усилия для давления на Лукашенко и освобождения белорусских политзаключенных, напоминая, что за решеткой оказались и некоторые активисты польского меньшинства в Беларуси.

Напомним, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".