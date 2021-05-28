США закликали Азербайджан та Вірменію повернутися на попередні позиції

Сполучені Штати Америки занепокоєні останніми подіями на вірменсько-азербайджанському кордоні, зокрема затриманням шести вірменських військових, та закликають обидві країни повернутися на позиції, які вони займали на 11 травня - до початку останньої ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник Державного департаменту США Нед Прайс.

У ній Вашингтон закликає обидві сторони до мирного врегулювання інциденту.

"Ми продовжуємо закликати Азербайджан негайно звільнити усіх військовополонених та інших затриманих осіб та нагадуємо Азербайджану про його зобов’язання, згідно з міжнародним гуманітарним правом, гуманно ставитися до усіх затриманих", - зазначається у тексті.

США зазначили, що будь-які переміщення сил на нерозмежованих територіях Вірменії та Азербайджану є "провокаційними і непотрібними".

"Ми відкидаємо застосування сили для демаркації кордону та закликаємо обидві сторони повернутися на попередні позиції і припинити здійснювати укріплення кордону, який не є демаркованим, та закладати міни. Зокрема, ми закликаємо Азербайджан повернути свої сили на позиції, які вони займали на 11 травня. Ми також закликаємо Вірменію перемістити сили на позиції, де вони перебували на 11 травня, і вітаємо заяви щодо таких намірів. Це дозволить послабити напругу і створить умови для мирного переговорного процесу задля демаркації кордону у терміновому порядку. США готові допомогти у цих зусиллях", - зазначив речник.

Вашингтон також закликав сторони якомога швидше повернутися до перемовин під егідою Мінської групи ОБСЄ для надійного політичного врегулювання конфлікту у Карабаху.

Як відомо, новий виток загострення між Вірменією та Азербайджаном почався з 12 травня. Глава уряду Вірменії заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року.

25 травня на цій же прикордонній території сталася перестрілка, внаслідок якої загинув вірменський військовий. Офіційний Баку назвав це нещасним випадком.

27 травня Вірменія заявила, що військові Азербайджану захопили у полон шістьох вірменських солдатів. В Азербайджані на це відповіли, що захоплені вірменські військові зайшли вглиб території Азербайджану у складі двох диверсійно-розвідувальних груп, тому були роззброєні та затримані, тоді як глава уряду Вірменії Нікол Пашинян наполягає, що солдати знаходилися на території власної країни.

Пашинян виступив з офіційною пропозицією розмістити міжнародних спостерігачів на вірменсько-азербайджанському кордоні, назвавши ситуацію "вибухонебезпечною".

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.





