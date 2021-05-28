США призвали Азербайджан и Армению вернуться на прежние позиции

Соединенные Штаты Америки обеспокоены последними событиями на армяно-азербайджанской границе, в частности задержанием шести армянских военных, и призывают обе страны вернуться на позиции, которые они занимали на 11 мая - до начала последней эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

В нем Вашингтон призывает обе стороны к мирному урегулированию инцидента.

"Мы продолжаем призывать Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и других задержанных лиц и напоминаем Азербайджану о его обязательства, согласно с международным гуманитарным правом, гуманно относиться ко всем задержанных", - отмечается в тексте.

США отметили, что любые перемещения сил на неразграниченных территориях Армении и Азербайджана является "провокационными и ненужными".

"Мы отвергаем применение силы для демаркации границы и призываем обе стороны вернуться на прежние позиции и прекратить осуществлять укрепления недемаркированного участка границы и закладывать мины. В частности, мы призываем Азербайджан вернуть свои силы на позиции, которые они занимали на 11 мая. Мы также призываем Армению переместить силы на позиции, где они находились на 11 мая, и приветствуем заявления о таких намерениях. Это позволит ослабить напряжение и создаст условия для мирного переговорного процесса для демаркации границы в срочном порядке. США готовы помочь в этих усилиях", - отметил представитель.

Вашингтон также призвал стороны как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ для надежного политического урегулирования конфликта в Карабахе.

Как известно, новый виток обострения между Арменией и Азербайджаном начался с 12 мая. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года.

25 мая на этой же приграничной территории произошла перестрелка, в результате которой погиб армянский военный.

27 мая Армения заявила о захвате военными Азербайджана шестерых армянских солдат, когда те выполняли инженерные работы/ В Азербайджане на это ответили, что захваченные армянские военные зашли вглубь территории Азербайджана в составе двух диверсионно-разведывательных групп, поэтому были разоружены и задержаны. Армения заявляет, что солдаты находились на територии собственной страны.

Пашинян выступил с официальным предложением разместить на границе международных наблюдателей, назвав ситуацию "взрывоопасной".

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.