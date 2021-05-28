Лідер німецької партії: навіть якщо "Північний потік-2" добудують, його не можна запускати 

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек зазначив, що навіть якщо російський газопровід "Північний потік-2" добудують, його не можна запускати в роботу до з'ясування юридичних питань, тому що проєкт вочевидь суперечить Третьому енергетичному пакету ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

"Для мене важливо, щоб ПП2 не був завершений - це головне і найважливіше. Якщо будівництво таки завершать, необхідно з’ясувати юридичні питання щодо того, чи можна його вводити в експлуатацію. З моєї точки зору, Третій енергетичний пакет ЄС цього не дозволяє. І якщо це так - ситуацію потрібно вирішувати", - наголосив Роберт Габек.

Перед цим політик наголошував, що вважає ПП2 помилкою від початку і що "якщо Німеччина опонує Росії, то ми не можемо поводитися так, як Росія". Габек також висловив думку, що зупинка "Північного потоку-2" може посилити німецьку дипломатію.

Крім того, під час візиту до України він заявив, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь і що це не суперечить пацифістській позиції його партії.

Його слова викликали різку критику як з лав партії "Зелених", так й інших політичних сил: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії та Лівої партії. Окремі депутати Бундестагу від партії "Зелених" дистанціювалися від слів співголови партії. Уряд Німеччини також відкинув його ідею. Габек, попри критику, не відмовився від своєї позиції.

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