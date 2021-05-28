Лидер немецких "Зеленых": даже если "Северный поток-2" достроят, его нельзя запускать

Сопредседатель немецкой Партии "зеленых" Роберт Габек отметил, что даже если российский газопровод "Северный поток-2" достроят, его нельзя запускать в работу до выяснения юридических вопросов, потому что проект явно противоречит Третьему энергетическому пакету ЕС.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".

"Для меня важно, чтобы СП2 не был завершен - это главное и важное. Если строительство все-таки завершат, необходимо выяснить юридические вопросы относительно того, можно ли его вводить в эксплуатацию. С моей точки зрения, Третий энергетический пакет ЕС этого не позволяет. И если это так - ситуацию нужно решать", - подчеркнул Роберт Габек.

Перед этим политик подчеркивал, что считает СП2 ошибкой с самого начала и что "если Германия оппонирует России, то не может вести себя так, как Россия". Габек также высказал мнение, что остановка "Северного потока-2" может усилить германскую дипломатию.

Кроме того, во время визита в Украину он заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений и что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Его слова вызвали резкую критику как в партии "Зеленых", так и других политических сил: Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии "Зеленых" дистанцировались от слов сопредседателя партии. Правительство Германии также отвергло его идею. Габек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции.

Читайте также: Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"