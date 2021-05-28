Санду заявила про стеження МВС за її родиною за вказівкою Додона

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що силовики здійснюють стеження за її родиною, вочевидь за вказівкою Партії соціалістів, яку очолює експрезидент Ігор Додон.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це вона сказала в ефірі програми "Politica" на TV8.

"У нас ще є люди, які працюють у системі і роблять жахливі речі. Якщо говорити про Міністерство внутрішніх справ - керівник МВС дав вказівку стежити за моєю родиною. Він не може стежити за мною, тому що у мене є держохорона, але може зайнятися моєю родиною. Це зловживання, але це відбувається", - заявила Санду.

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За її словами, стеження відбувається щонайменш вже декілька тижнів. Вона додала, що вважає причиною цього прохання соціалістів.

"Це відбувається не лише зі мною, а й з іншими людьми, які не входять у Партію соціалістів. Моє завдання - очистити інституції. Але для цього необхідний чесний парламент", - сказала Мая Санду.

Вона додала, що не подаватиме скаргу на виконувача обов’язків глави МВС.

Ігор Додон заперечив, що давав вказівку главі МВС стежити за членами родини Санду, повідомляє TV8.

"Я не розумію, чому вона мене звинувачує, яке відношення я можу мати до цього. Я переконаний, що ніяких спроб стеження немає. Маю два припущення, чому це відбувається: перше - що вона під час кампанії хоче себе виставити жертвою, як робила і раніше, або що у неї параноїдальний стан. Думаю, це і перше, і друге. Спосіб привернути увагу до себе під час виборчої кампанії", - заявив Додон.

Як відомо, дострокові парламентські вибори у Молдові заплановані на 11 липня. Президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів - після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

Опитування свідчать, що партія Маї Санду має шанси виграти вибори у разі їх проведення.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".