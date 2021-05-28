Санду заявила о слежке МВД за ее семьей по указанию Додона

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что силовики ведут наблюдение за ее семьей, очевидно по указанию Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент Игорь Додон.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом она сказала в эфире программы "Politica" на TV8.

"У нас еще есть люди, которые работают в системе и делают ужасные вещи. Если говорить о Министерстве внутренних дел - глава МВД дал указание следить за моей семьей. Он не может следить за мной, потому что у меня есть госохрана, но может заняться моей семьей. Это злоупотребление, но это происходит", - заявила Санду.

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По ее словам, наблюдение происходит как минимум уже несколько недель. Она добавила, что считает причиной этой просьбы социалистов.

"Это происходит не только со мной, но и с другими людьми, которые не входят в Партию социалистов. Моя задача - очистить институты. Но для этого необходим честный парламент", - сказала Мая Санду.

Она добавила, что не будет подавать жалобу на исполняющего обязанности главы МВД.

Игорь Додон опроверг, что давал указание главе МВД следить за членами семьи Майи Санду, сообщает TV8.

"Я не понимаю, почему она меня обвиняет, какое отношение я могу к этому иметь. Я убежден, что никаких попыток слежки нет. У меня два предположения, почему это происходит: первое - что она во время кампании хочет выставить себя жертвой, как делала и раньше, или что у нее параноидальное состояние. Думаю, это и первое, и второе. Способ привлечь внимание к себе во время избирательной кампании", - заявил Додон.

Как известно, досрочные парламентские выборы в Молдове намечены на 11 июля. Президент Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов - после того, как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.

Опросы показывают, что партия Санду имеет шансы выиграть выборы в случае их проведения.

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