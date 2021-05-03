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В Грузії через епідемію зупинили муніципальний транспорт і оголосили вихідні 

Понеділок, 3 травня 2021, 11:10

В Грузії з 3 травня через зростання випадків поширення коронавірусу зупинили роботу муніципального транспорту. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Рішення про обмеження роботи міських автобусів і тбіліського метро буде діяти до 12 травня включно.

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При цьому не обмежується пересування міжміського транспорту.

Крім того, в Грузії 4-11 травня оголошені неробочими днями для зниження мобільності громадян.

Нагадаємо, в середині березня у Грузії послабили вже більшість жорстких обмежень, що діяли з кінця листопада, частково дозволивши концерти та спортивні заходи з глядачами. 

Зимовий локдаун був чи не найсуворішим у Європі та передбачав у тому числі повну зупинку транспорту. 

У Грузії епідеміологи фіксують третю хвилю коронавірусу. Напередодні було виявлено 988 нових випадків. 

З початку пандемії в Грузії зафіксували понад 312 тисяч випадків коронавірусу, понад 293 тисячі пацієнтів одужали, 4151 помер.

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