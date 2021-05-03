В Грузии из-за эпидемии остановили муниципальный транспорт и объявили выходные

В Грузии с 3 мая из-за роста случаев распространения коронавируса остановили работу муниципального транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

Решение об ограничении работы городских автобусов и тбилисского метро будет действовать до 12 мая включительно.

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При этом не ограничивается передвижение междугородного транспорта.

Кроме того, в Грузии 4-11 мая объявлены нерабочими днями для снижения мобильности граждан.

Напомним, в середине марта в Грузии ослабили большинство жестких ограничений, действовавших с конца ноября, частично разрешив концерты и спортивные мероприятия со зрителями.

Зимний локдаун был едва ли не самым строгим в Европе и предусматривал в том числе полную остановку транспорта.

В Грузии эпидемиологи фиксируют третью волну коронавируса. Накануне было обнаружено 988 новых случаев.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 312 000 случаев коронавируса, более 293 000 пациентов выздоровели, 4151 умер.