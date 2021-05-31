Президент Сербии заявил, что не признает независимость Косова

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не подпишет признания независимости Косова вне зависимости от давления, которое, по его словам, будет огромным примерно в середине июля, когда планируется возобновление диалога по косовской проблеме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Смысл управления страной заключается в ее независимости. Вы не можете принимать решения от имени Сербии. Их не может принимать ни один иностранец, ни один посол ", - сказал Вучич.

Президент также заявил, что Приштина не выполняет своих обязательств по ранее заключенным договорам в рамках диалога между Белградом и Приштиной, что, по его словам, особо не волнует Запад.

Более того, Вучич заявил, что была разработана стратегия давления на страны, которые не признали Косово независимым.

Белград утратил контроль над Косовом, бывшей южной провинцией Сербии, в 1999 году, когда кампания бомбардировок НАТО заставила его остановить войну против албанцев.

В середине апреля президент США Джо Байден призвал Сербию и Косово к нормализации отношений и взаимному признанию.

Байден напомнил, что нормализация отношений с Сербией необходима Косову для реализации своего потенциала и полной интеграции в евроатлантические институты.