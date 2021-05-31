У Білорусі після двох тижнів арешту випустили одну з журналісток TUT.by

У Білорусі після двох тижнів адміністративного арешту випустили журналістку TUT.by Любов Касперович.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську редакцію "Радіо Свобода".

Журналістку затримали під час спроби взяти інтерв’ю у друзів одного з 12 звинувачених у "справі студентів" ще 14 травня. Її звинуватили в участі у несанкціонованому масовому заході.

В інтерв’ю "Радіо Свобода" Касперович розповіла, що увесь цей була у тому самому одязі, в якому її затримали. Передачу від рідних їй віддавати відмовилися, навіть зубну щітку - віддали лише пачку масок.

У камері було 15 людей - на 12 квадратних метрів площі, у тому числі бездомна жінка. За деякий час журналістку перевели в іншу камеру з чотирма жорсткими лежаками без постілі - на п’ятьох людей. Спати іноді доводилось на підлозі, тому що на лежаках, за її словами, спати було неможливо. Прогулянок і душу їм не пропонували - пройтися можна було лише кругами по камері, а гігієнічні потреби вирішувати за допомогою пляшки води.

"У певні моменти мені здавалось, що все це не відбувається насправді, що це якась симуляція... Напевно, я (після цього досвіду) стала сильнішою", - каже журналістка.

Про затримання колег із TUT.by і блокування роботи ЗМІ вона дізналася майже через тиждень.

Як відомо, у Білорусі триває черговий наступ на свободу ЗМІ. 18 травня заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменш 15 з них затримали.

23 травня Мінськ під приводом повідомлення про замінування примусив до посадки транзитний рейс Ryanair, на борту якого був опозиційний блогер Роман Протасевич. Його разом з подругою затримали та зняли з рейсу.

24 травня самопроголошений президент Александр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

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Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".