В Беларуси после двух недель ареста выпустили одну из журналисток TUT.by

В Беларуси после двух недель административного ареста выпустили журналистку TUT.by Любовь Касперович.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую редакцию "Радио Свобода".

Журналистку задержали при попытке взять интервью у друзей одного из 12 обвиняемых по "делу студентов", которых судили 16 мая. Ее обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

В интервью "Радио Свобода" Касперович рассказала, что все это время была в той же одежде, в которой ее задержали. Передачу от родных ей отдавать отказались, даже зубную щетку - отдали лишь пачку масок.

В камере было 15 человек - на 12 квадратных метров площади, в том числе бездомная женщина. Через некоторое время журналистку перевели в другую камеру с четырьмя жесткими лежаками без постельного белья - на пятерых человек. Спать иногда приходилось на полу, так как на лежаках, по ее словам, спать было невозможно. Прогулок и душа им не предлагали - пройтись можно было только кругами по камере, а гигиенические нужды решать с помощью бутылки воды.

"В определенные моменты мне казалось, что все это не происходит на самом деле, что это какая-то симуляция... Наверное, я (после этого опыта) стала сильнее", - говорит журналистка.

О задержании коллег из TUT.by и блокировании работы СМИ она узнала почти через неделю.

Как известно, в Беларуси продолжается очередное наступление на свободу СМИ. На прошлой неделе заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.

23 мая Минск под предлогом сообщение о заминировании принудил к посадке транзитный рейс Ryanair, на борту которого был оппозиционный блогер Роман Протасевич. Его вместе с подругой задержали и сняли с рейса.

24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовые собрания, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты.

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