Прем'єрка Фінляндії заперечила використання бюджетних коштів для свого весілля

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що інформація про використання бюджетних грошей для організації її весілля минулого літа не відповідає дійсності.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму Twitter.

"Тепер поширюються чутки, нібито рахунки за наше весілля були сплачені бюджетними грошима. Це не так! Ми самі сплатили усі витрати за весілля - за їжу, напої, квіти, обслуговування, послуги фотографа, музику. У тому числі я сама собі робила зачіску та макіяж - як і кожного дня", - написала Санна Марін.

Jaahas. Nyt leviää väite, että häidemme lasku olisi maksettu valtion rahoista. Ei ole! Olemme maksaneet kaikki hääkulumme itse kuten ruuat, juomat, henkilökunnan, kukat, koristeet, valokuvaajat ja musiikin. Ihan itse laitoin hiukset ja meikin, kuten joka päivä. — Sanna Marin (@MarinSanna) May 31, 2021

Санна Марін офіційно оформила шлюб зі своїм давнім партнером Маркусом Реккьойненом 1 серпня 2020 року. На святі були лише найближчі родичі та друзі.

Нагадаємо, минулого тижня видання Iltalehti опублікувало інформацію про те, що з держбюджету витрачається близько 300 євро на місяць на оплату харчування членів сім'ї прем'єр-міністра у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції глави уряду. Згодом заговорили вже про 850 євро на місяць.

Водночас, відповідно до трактування канцелярії прем’єр-міністра, не йдеться про порушення, тому що під час перебування в резиденції Кесяранта прем'єрка та її сім'я мають право замовляти сніданок за рахунок державних коштів.

Фінська поліція повідомила, що проведе дослідчу перевірку за фактом оплати харчування прем'єр-міністра - але щодо дій конкретних чиновників, а не прем’єрки.

Санна Марін заявила, що правила, які стосуються зазначеної пільги, будуть за необхідності переглянуті, та що вона сама оплатить витрати на сніданки.







