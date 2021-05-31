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Прем'єрка Фінляндії заперечила використання бюджетних коштів для свого весілля

Понеділок, 31 травня 2021, 15:04

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що інформація про використання бюджетних грошей для організації її весілля минулого літа не відповідає дійсності.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму Twitter.

"Тепер поширюються чутки, нібито рахунки за наше весілля були сплачені бюджетними грошима. Це не так! Ми самі сплатили усі витрати за весілля - за їжу, напої, квіти, обслуговування, послуги фотографа, музику. У тому числі я сама собі робила зачіску та макіяж - як і кожного дня", - написала Санна Марін.  

Санна Марін офіційно оформила шлюб зі своїм давнім партнером Маркусом Реккьойненом 1 серпня 2020 року. На святі були лише найближчі родичі та друзі.

Нагадаємо, минулого тижня видання Iltalehti опублікувало інформацію про те, що з держбюджету витрачається близько 300 євро на місяць на оплату харчування членів сім'ї прем'єр-міністра у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції глави уряду. Згодом заговорили вже про 850 євро на місяць. 

Водночас, відповідно до трактування канцелярії прем’єр-міністра, не йдеться про порушення, тому що під час перебування в резиденції Кесяранта прем'єрка та її сім'я мають право замовляти сніданок за рахунок державних коштів.

Фінська поліція повідомила, що проведе дослідчу перевірку за фактом оплати харчування прем'єр-міністра - але щодо дій конкретних чиновників, а не прем’єрки.  

Санна Марін заявила, що правила, які стосуються зазначеної пільги, будуть за необхідності переглянуті, та що вона сама оплатить витрати на сніданки. 



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Фінляндія
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