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Премьер Финляндии отрицает использование бюджетных средств для своей свадьбы

Понедельник, 31 мая 2021, 15:04

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что информация об использовании бюджетных денег для организации её свадьбы прошлым летом не соответствует действительности.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем Twitter.

"Теперь распространяются слухи, что счета за нашу свадьбу были оплачены бюджетными деньгами. Это не так! Мы сами оплатили все расходы за свадьбу - за еду, напитки, цветы, обслуживание, услуги фотографа, музыку. В том числе я сама себе сделала прическу и макияж - как и каждый день", - написала Санна Марин.

Санна Марин официально оформила брак со своим давним партнером Маркусом Реккёйненом 1 августа 2020 года. На празднике были только самые близкие родственники и друзья.

На прошлой неделе издание Iltalehti опубликовало информацию о том, что из госбюджета расходуется около 300 евро в месяц на оплату питания членов семьи премьер-министра в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции главы правительства. Впоследствии заговорили уже о 850 евро в месяц.

В то же время, согласно трактовке канцелярии премьер-министра, речь не идет о нарушении, потому что во время пребывания в резиденции Кесяранта премьер и ее семья имеют право заказывать завтрак за счет государственных средств.

Финская полиция сообщила, что проведет доследственную проверку по факту оплаты питания премьер-министра - но по действиям конкретных чиновников, а не премьера.

Марин заявила, что правила, касающиеся указанной льготы, будут при необходимости пересмотрены, и что она сама оплатит расходы на завтраки.

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Финляндия
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