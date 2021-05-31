Премьер Финляндии отрицает использование бюджетных средств для своей свадьбы

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что информация об использовании бюджетных денег для организации её свадьбы прошлым летом не соответствует действительности.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем Twitter.

"Теперь распространяются слухи, что счета за нашу свадьбу были оплачены бюджетными деньгами. Это не так! Мы сами оплатили все расходы за свадьбу - за еду, напитки, цветы, обслуживание, услуги фотографа, музыку. В том числе я сама себе сделала прическу и макияж - как и каждый день", - написала Санна Марин.

Jaahas. Nyt leviää väite, että häidemme lasku olisi maksettu valtion rahoista. Ei ole! Olemme maksaneet kaikki hääkulumme itse kuten ruuat, juomat, henkilökunnan, kukat, koristeet, valokuvaajat ja musiikin. Ihan itse laitoin hiukset ja meikin, kuten joka päivä. — Sanna Marin (@MarinSanna) May 31, 2021

Санна Марин официально оформила брак со своим давним партнером Маркусом Реккёйненом 1 августа 2020 года. На празднике были только самые близкие родственники и друзья.

На прошлой неделе издание Iltalehti опубликовало информацию о том, что из госбюджета расходуется около 300 евро в месяц на оплату питания членов семьи премьер-министра в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции главы правительства. Впоследствии заговорили уже о 850 евро в месяц.

В то же время, согласно трактовке канцелярии премьер-министра, речь не идет о нарушении, потому что во время пребывания в резиденции Кесяранта премьер и ее семья имеют право заказывать завтрак за счет государственных средств.

Финская полиция сообщила, что проведет доследственную проверку по факту оплаты питания премьер-министра - но по действиям конкретных чиновников, а не премьера.

Марин заявила, что правила, касающиеся указанной льготы, будут при необходимости пересмотрены, и что она сама оплатит расходы на завтраки.