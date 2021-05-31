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Чехію покинули всі вислані російські дипломати

Понеділок, 31 травня 2021, 18:13

Усі російські дипломати, які повинні були покинути Чехію згідно з рішенням чеського уряду, в понеділок вилетіли до Росії.

Про це російському державному агентству ТАСС повідомив прессекретар російського посольства Ніколай Брякін, повідомляє "Європейська правда".

"Прагу покинула друга група співробітників посольства РФ, що складається з 60 осіб, включаючи членів їх сімей. Вони потрапили під ініційоване чеською стороною скорочення штатів диппредставництв. Колеги вилетіли в Москву в 16.40 за місцевим часом спецбортом льотного загону  Росія", - сказав Брякін.

За його словами, на цьому завершився "процес приведення в паритетне співвідношення чисельності посольств РФ в Празі і Чехії в Москві".

Як повідомлялося, в суботу літак з першою групою російських дипломатів вилетів із Чехії в РФ. На його борту були 54 працівники російського посольства в Празі.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

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