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"Усатий блок": у Молдові створили новий політичний союз для парламентських виборів

Вівторок, 4 травня 2021, 11:54

Молдовські партії Patria і "Наша партія" створили виборчий блок "Ренато Усатий" для участі у дострокових парламентських виборах 11 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Лідер "Нашої партії" і мер Бєльц Ренато Усатий, який є одним з найпопулярніших політиків в країні, заявив, що подав документи для реєстрації такого об’єднання.

"Оскільки нещодавно відбулись президентські вибори, багато хто може помилитись. якщо будуть 2-3 партії зі схожою назвою, тому ми вирішили зареєструвати блок "Ренато Усатий". У нас є усі шанси набрати багато голосів і отримати гарний результат", - сказав Усатий, додавши, що програму і кандидатів від блоку оголосять наступного тижня.  

Зазначимо, на президентських виборах 2020 року Ренато Усатий став третім за популярністю кандидатом - після Маї Санду та Ігоря Додона.

Детальніше про розклад сил перед парламентськими виборами у Молдові дивіться у відеоблозі на каналі Європейської правди.

 

Раніше у 2014 році партію Patria, за списками якої балотувався Усатий, відсторонили від участі у виборах за три дні до голосування - нібито через те, що у виборчій кампанії політсили незаконно використовувалися кошти, отримані з-за кордону.  Партія була зареєстрована приблизно за 3 місяці до виборів. 

Лише торік справу закрили, а звинувачення визнали необгрунтованими.

У 2020 році Європейський суд з прав людини визнав Молдову винною у недопущенні партії до виборів та зобов’язали виплатити їй 15,5 тисяч євро компенсації. 

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Молдові призначені на 11 червня. Соцопитування свідчать, що партія президентки Маї Санду має шанси виграти їх.

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