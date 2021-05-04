"Усатый блок": в Молдове создали новый политический союз для парламентских выборов

Молдавские партии Patria и "Наша партия" создали избирательный блок "Ренато Усатый" для участия в досрочных парламентских выборах 11 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Лидер "Нашей партии" и мэр Бельц Ренато Усатый, который является одним из самых популярных политиков в стране, заявил, что подал документы для регистрации такого объединения.

"Поскольку недавно состоялись президентские выборы, многие могут ошибиться, если будут 2-3 партии с похожим названием, поэтому мы решили зарегистрировать блок "Ренато Усатый". У нас есть все шансы набрать много голосов и получить хороший результат", - сказал Усатый, добавив, что программу и кандидатов от блока объявят на следующей неделе.

Отметим, на президентских выборах 2020 Ренато Усатый стал третьим по популярности кандидатом - после Майи Санду и Игоря Додона.

Подробнее о раскладе сил перед парламентскими выборами в Молдове смотрите в видеоблоге на канале Европейской правды.

Ранее в 2014 году партию Patria, по спискам которой баллотировался Усатый, отстранили от участия в выборах за три дня до голосования - якобы потому, что в избирательной кампании политсилы незаконно использовались средства, полученные из-за рубежа. Партия была зарегистрирована примерно за 3 месяца до выборов.

Только в прошлом году дело закрыли, а обвинения признали необоснованными.

В 2020 году Европейский суд по правам человека признал Молдову виновной в недопущении партии к выборам и обязал выплатить ей 15 500 евро компенсации.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июня. Соцопросы показывают, что партия президента Майи Санду имеет шансы выиграть их.

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