Росія призупиняє рейси до Болгарії на початку туристичного сезону

Росія призупиняє виконання авіарейсів для своїх туристів до Болгарії щонайменше до кінця травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила член правління Бургаської обласної туристичної палати Евеліна Пулева в коментарі профільному болгарському сайту TravelNews.

Останній рейс російської авіакомпанії S7 до Бургаса відбудеться 9 травня, сказала вона. До цього часу з кінця березня виконувався один рейс на тиждень.

Рейс, як вважають в Болгарії, було призупинено за закликом російського політика Владіміра Жириновського, який попросив російську владу офіційно заборонити придбання нерухомості в Болгарії, а також поїздки до країни для туризму.

Пізніше Пулева та аеропорти у Варні та Бургасі уточнили, що наразі рейси призупинені лише на травень. Але незрозуміло, чи будуть виконуватися заплановані на червень рейси. Остаточне рішення щодо польотів до Болгарії буде прийнято 11 травня, повідомило представництво російської авіакомпанії S7 в Болгарії.

Туроператори також розповіли, що мають інформацію від громадян Росії про те, що посольство Болгарії в Москві наразі не видає віз.

Рішення російської влади може бути пов'язане із тим, що Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило російського дипломата персоною нон грата і звернулося до правоохоронних органів Росії з проханням надати всебічну допомогу владі Болгарії в розслідуванні вибухів на болгарських збройних складах.

Як повідомлялося, Росія з 15 квітня до 1 червня призупиняє регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом.

Водночас перед цим президент України Володимир Зеленський мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після зустрічі Ердоган заявив, що виступає проти наростання напруги у Чорноморському регіоні, та підтвердив підтримку Туреччиною територіальної цілісності й суверенітету України і ініціативи "Кримської платформи".

Він сказав, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для того, щоб знизити напругу, що почала наростати останнім часом.