У Зеленского не исключают, что НАТО еще может пригласить Украину к участию в саммите

В Офисе президента Украины не исключают, что НАТО еще пригласит Украину и других партнеров к участию в саммите 14 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии "Укринформу" заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы.

Он отметил, что саммит НАТО 14 июня решили проводить на уровне глав государств и правительств стран-членов, то есть, саммит проводится не только без Украины, но и других стран-партнеров Альянса.

Игорь Жовква отметил, что это не первый саммит НАТО без партнеров - с участием только стран-членов также проходили саммиты в Лондоне в 2019 году и Страсбурге / Келе в 2009 году. По его словам, нынешний саммит Альянса после избрания нового Президента в США вполне ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО.

"Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным - за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть", - отметил Игорь Жовква.

Он добавил, что для Украины главное - содержательное наполнение саммита. "Здесь мы можем быть уверенным, что тема Украины будет обязательно обсуждена. Об этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша", - сказал он, добавив, что Киев продолжает переговоры с партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса.

В то же время, представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Укринформу" сказал, что продолжается диалог с партнерами НАТО о привлечению Украины к саммиту глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Напомним, накануне вицепремьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что о финальном формате саммита НАТО говорить еще рано.

"Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена. Определена только его дата - 14 июня. Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о результатах", - заявила вицепремьерка.

НАТО проводит саммиты лидеров на высшем уровне один раз в два года. Прошлый саммит состоялся в июле 2018 года в Брюсселе, и следующий, по плану, должен был пройти в 2020 году, но на встрече в Лондоне, которая была приурочена к 70-летию основания Альянса, запланировали его на 2021 год.

Украину приглашали на саммиты НАТО, но это происходило не каждый раз. В 2018 году в Брюссель ездил пятый президент Петр Порошенко.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

Подробнее об этом читайте в статье Украина и НАТО-2030: чего ждать Киеву от обновленной стратегии Альянса.