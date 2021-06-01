Новая волна ослабления карантина начала действовать в Литве

В Литве с 1 июня начали действовать новые послабления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

С 1 июня в частных и общественных местах в помещении можно находиться группами не более 10 человек или двум домохозяйствам. На открытом воздухе количество присутствующих не ограничивается.

Ограничения не действуют, если вместе собираются люди, у которых есть так называемый "паспорт возможностей".

На открытом пространстве, если рядом нет других людей, а также в детских лагерях, маски надевать не надо.

С 1 июня "паспорт возможностей" смогут получить лица, не ранее чем за 72 часа сдавшие ПЦР-тест. По-прежнему "паспорт возможностей" можно получить на 24 часа, сдав тест на антигены.

"Паспорт возможностей" привитые вакциной от COVID-19 Janssen смогут получить через две недели после вакцинации. По-прежнему действует паспорт и для привитых другими вакцинами.

Кроме того, "паспорт возможностей" получают те, кто переболел коронавирусом, если диагноз был подтвержден положительным ПЦР-тестом и с момента тестирования не прошло 180 дней.

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В муниципалитетах, где заболеваемость коронавирусом нa 100 000 населения за 14 дней ниже 200, ученики 5-11 классов могут вернуться в школу без тестов.

С 1 июня в местах предоставления услуг на одного клиента нужно выделять 10 кв. м площади. Такое же требование распространяется на места торговли - магазины и рынки. В местах досуга и спортклубах, бассейнах, банях, на дискотеках - 20 кв. м на одного клиента.

Эти требования не действуют, если все клиенты приходят с "паспортом возможностей".

С 1 июня кафе, рестораны, бары, ночные клубы, казино и другие места развлечений работают с 7:00 до 24:00, если люди едят и потребляют напитки на улице. Внутри помещений заведения могут принимать клиентов с 7:00 до 24:00 только с "паспортом возможностей".

В закрытых помещениях в мероприятиях могут участвовать не более 250 человек, заполненность зала - не более 50%.

На улице количество зрителей не ограничено, все места должны быть сидячими. Как и раньше, во время мероприятий нельзя торговать напитками и едой, посетители мероприятий должны быть в масках и на улице, и в помещениях.

Если у всех посетителей есть "паспорт возможностей", то в помещении могут быть не более 2000 человек, заполненность зала - не более 75%.