Парламент Чехії проголосує за вотум недовіри уряду прем'єра Бабіша

У четвер нижняя палата парламенту Чехії проголосує щодо висловлення вотуму недовіри уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

П'ять опозиційних партій оголосять вотум недовіри, повідомила коаліція SPOLU, до якої належать партії ODS, KDU і TOP09, а також "Пірати" і рух STAN.

Причиною, за їхніми словами, є підозра в конфлікті інтересів прем'єр-міністра і глави руху ANO Андрея Бабіша, дії уряду по боротьбі з епідемією коронавірусу, а також те, що комуністи офіційно розірвали угоду про співпрацю з урядом меншості.

За словами прем'єр-міністра Андрея Бабіша, президент Мілош Земан знову висловив підтримку очолюваного ним кабміну. За чотири місяці до виборів провокувати дестабілізацію уряду не вигідно нікому, заявив Бабіш.

Прем'єр повідомив, що комуністи визначаться зі своєю позицією щодо вотуму недовіри уряду, голосування щодо якого відбудеться в четвер, у той самий день 3 червня.

Бабіш заявив, що президент Земан як і раніше дотримується позиції, за якою уряд Бабіша буде правити до жовтневих виборів навіть у випадку якщо втратить довіру парламенту.

Уряд, наголосив Бабіш, має намір до виборів зосередитися на вакцинації населення, підготовці повернення дітей в школи після канікул і тестуванні громадян на коронавірус.